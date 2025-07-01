USD 1.7000
EUR 2.0035
RUB 2.1707
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Датчанок будут призывать в армию

19:22 451

Власти Дании приняли решение призывать в армию женщин для прохождения обязательной срочной службы. Об этом сообщает Assotiated Press.

Отмечается, что изменения утверждены на фоне международной напряженности, вызванной растущими военными инвестициями в странах НАТО и российско-украинской войной. Согласно закону, принятому парламентом Дании в июне 2023 года, датчанки, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, будут включены в лотерейную систему призыва на равных основаниях с их соотечественниками-мужчинами.

Согласно датскому законодательству, в первую очередь на военную службу записываются добровольцы, а остальные определяются по лотерее.

Также новобранцы столкнутся с увеличенным сроком службы с 4 до 11 месяцев. «Сначала призывники проведут пять месяцев в базовой подготовке, затем шесть месяцев оперативной службы, плюс дополнительные занятия», — указывает газета.

Зеленский позвонил Алиеву из-за братьев Сафаровых
Зеленский позвонил Алиеву из-за братьев Сафаровых
18:52 2488
В Турции журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда. Реакция Эрдогана
В Турции журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда. Реакция Эрдогана ОБНОВЛЕНО 19:40
19:40 5903
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге: продлили арест
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге: продлили арест видео; обновлено 19:15
19:15 5585
Ксения Собчак об убийстве братьев Сафаровых: «А потом мы удивляемся, что нас не любят…»
Ксения Собчак об убийстве братьев Сафаровых: «А потом мы удивляемся, что нас не любят…»
18:25 4159
Иран разозлился на Россию: Мы вам помогли в войне с Украиной, а вы…
Иран разозлился на Россию: Мы вам помогли в войне с Украиной, а вы…
18:45 2757
Сотрудники «Sputnik Азербайджан» арестованы
Сотрудники «Sputnik Азербайджан» арестованы обновлено 18:08; видео
18:08 19378
В Бишкеке хотели построить халифат
В Бишкеке хотели построить халифат
18:03 1677
«Не вмешивайтесь в наши внутренние дела»: Азербайджан вручил ноту протеста России
«Не вмешивайтесь в наши внутренние дела»: Азербайджан вручил ноту протеста России новость дополнена
17:30 5516
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 6035
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 3940
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 9084

ЭТО ВАЖНО

Зеленский позвонил Алиеву из-за братьев Сафаровых
Зеленский позвонил Алиеву из-за братьев Сафаровых
18:52 2488
В Турции журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда. Реакция Эрдогана
В Турции журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда. Реакция Эрдогана ОБНОВЛЕНО 19:40
19:40 5903
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге: продлили арест
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге: продлили арест видео; обновлено 19:15
19:15 5585
Ксения Собчак об убийстве братьев Сафаровых: «А потом мы удивляемся, что нас не любят…»
Ксения Собчак об убийстве братьев Сафаровых: «А потом мы удивляемся, что нас не любят…»
18:25 4159
Иран разозлился на Россию: Мы вам помогли в войне с Украиной, а вы…
Иран разозлился на Россию: Мы вам помогли в войне с Украиной, а вы…
18:45 2757
Сотрудники «Sputnik Азербайджан» арестованы
Сотрудники «Sputnik Азербайджан» арестованы обновлено 18:08; видео
18:08 19378
В Бишкеке хотели построить халифат
В Бишкеке хотели построить халифат
18:03 1677
«Не вмешивайтесь в наши внутренние дела»: Азербайджан вручил ноту протеста России
«Не вмешивайтесь в наши внутренние дела»: Азербайджан вручил ноту протеста России новость дополнена
17:30 5516
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 6035
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 3940
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 9084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться