Датчанок будут призывать в армию

Власти Дании приняли решение призывать в армию женщин для прохождения обязательной срочной службы. Об этом сообщает Assotiated Press.

Отмечается, что изменения утверждены на фоне международной напряженности, вызванной растущими военными инвестициями в странах НАТО и российско-украинской войной. Согласно закону, принятому парламентом Дании в июне 2023 года, датчанки, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, будут включены в лотерейную систему призыва на равных основаниях с их соотечественниками-мужчинами.

Согласно датскому законодательству, в первую очередь на военную службу записываются добровольцы, а остальные определяются по лотерее.

Также новобранцы столкнутся с увеличенным сроком службы с 4 до 11 месяцев. «Сначала призывники проведут пять месяцев в базовой подготовке, затем шесть месяцев оперативной службы, плюс дополнительные занятия», — указывает газета.