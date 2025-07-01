Охота на азербайджанцев продолжается

В Воронеже арестован азербайджанский предприниматель, cовладелец Алексеевского рынка Юсиф Халилов, пишут российские СМИ.
Российские СМИ называют Халилова неформальным лидером азербайджанской диаспоры.
July 1, 2025
В Воронеже арестован азербайджанский предприниматель, cовладелец Алексеевского рынка Юсиф Халилов, пишут российские СМИ.
Российские СМИ называют Халилова неформальным лидером азербайджанской диаспоры.
July 1, 2025
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