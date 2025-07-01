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Охота на азербайджанцев продолжается

19:42 398

В Воронеже арестован азербайджанский предприниматель, cовладелец Алексеевского рынка Юсиф Халилов, пишут российские СМИ. 

Российские СМИ называют Халилова неформальным лидером азербайджанской диаспоры. 

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Сотрудники «Sputnik Азербайджан» арестованы
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В Бишкеке хотели построить халифат
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«Не вмешивайтесь в наши внутренние дела»: Азербайджан вручил ноту протеста России
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Баку ответил спецпредставителю президента России
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17:08 6038
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
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Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
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15:35 9087
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