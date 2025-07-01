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Путин потребовал у Макрона признать аннексию украинских земель

новость дополнена
20:29 3729

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в Кремле.

Путин потребовал у Макрона признать аннексию украинских земель

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в Кремле, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинскую войну.

Основное внимание, как говорится в пресс-релизе, лидеры уделили эскалации между Ираном и Израилем, а также ударам США по иранским ядерным объектам. «Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, Россия и Франция подчеркнули свою ответственность за поддержание мира и безопасности в регионе, а также за сохранение режима ядерного нераспространения», говорится в сообщении.

В этой связи была отмечена важность соблюдения Ираном своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжения сотрудничества с МАГАТЭ, «при уважении права Тегерана на развитие мирной ядерной программы».

Стороны, как заявили в Кремле, выразили мнение, что «урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы и других конфликтов на Ближнем Востоке возможно только политико-дипломатическими средствами». Путин и Макрон «договорились продолжить контакты для возможной координации позиций».

Касаясь российско-украинской войны, Путин заявил, что война стала «следствием политики Запада», который, по его словам, «игнорировал интересы безопасности России, поддерживал антироссийские настроения в Киеве и способствовал нарушению прав русскоязычного населения».

Он также обвинил западные страны «в затягивании боевых действий путём поставок оружия в Украину».

В контексте «мирного урегулирования», как заявили в Кремле, Путин подчеркнул необходимость «комплексных и долгосрочных» договорённостей, которые должны учитывать «новые территориальные реалии» и «устранять причины конфликта».

Последний задокументированный телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся 19 августа 2022 года. Основной темой обсуждения была ситуация на Запорожской АЭС.

После этого публичной информации о новых разговорах между ними не поступало. В декабре 2023 года Путин заявил, что Макрон «сам разорвал отношения», что может указывать на отсутствие контактов после августа 2022 года.

Однако в марте 2025 года Макрон упомянул, что готов возобновить диалог с Путиным, но только совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда это будет сочтено необходимым.

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