Yelo Bank обновил условия кэшбэка: больше категорий, больше выгоды!

Yelo Bank, всегда ориентированный на потребности своих клиентов, сделал условия кэшбэка ещё более привлекательными. С 1 июля 2025 года кэшбэк будет начисляться как за внутренние, так и за международные расходы с любой карты Yelo — дебетовой, рассрочки или кредитной. Одним из ключевых новшеств стало увеличение кэшбэка до 20% в 16 популярных категориях!

В зависимости от суммы депозита, остатка на карте или размера кредита, клиенту предлагается один из двух пакетов кэшбэка: Стандартный и Яркий. Пакеты отличаются процентной ставкой кэшбэка и ежемесячным лимитом его начисления. Для активации одного из пакетов достаточно выполнить хотя бы одну опцию из трёх целей: по сумме депозита, остатку на карте или действующему кредиту.

С момента вступления новых условий в силу для всех клиентов предусмотрен льготный 30-дневный период, в течение которого будет автоматически применяться пакет Стандарт, даже без выполнения условий. Новые владельцы карт Yelo также получают пакет Стандарт до конца месяца. Для этого следует активизировать карту.

Следует отметить, что максимальная сумма кэшбэка в месяц также увеличена:

- до 90 AZN для пакета Стандарт,

- до 140 AZN для пакета Яркий.

Кроме того, новые условия распространяются и на держателей валютных карт (USD/EUR), при этом кэшбэк будет рассчитываться в AZN.

Добавьте ярких красок в свои повседневные траты — с обновлённым кэшбэком от Yelo Bank! Оформите карту онлайн: https://bit.ly/49pPDwb. Узнайте больше о новых условиях: https://bit.ly/cshbckyeni.

Хотите заказать карту от Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!