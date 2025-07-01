США пригрозили Йемену бомбардировщиками B-2

С территории Йемена по Израилю была запущена баллистическая ракета, которая была перехвачена израильским ПВО. На несколько минут была приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ: «С Йеменом поступим так же, как с Тегераном. После того как мы ударили по голове змеи в Тегеране — мы ударим и по хвосту змеи в Йемене. Тот, кто поднимает руку на Израиль, лишится этой руки».

«Мы думали, что покончили с ракетами, летящими в Израиль, но хуситы только что запустили одну из них над нами в Израиле. К счастью, невероятная израильская система перехвата означает, что мы отправляемся в укрытие и ждем, пока все не прояснится. Возможно, этим бомбардировщикам B-2 нужно посетить Йемен!» - заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

В ответ пресс-секретарь хуситов Насер ад-Дин Амер заявил, что ракетные удары продолжатся, пока Израиль не прекратит огонь в Газе и не снимет блокаду: «Любая эскалация против Йемена обречена на провал».