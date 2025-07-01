Лукашенко: Американцы пообещали сделать так, чтобы Украина не била по России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что довел до Вашингтона «позицию Москвы по урегулированию российско-украинского конфликта».

По словам Лукашенко, спецпосланник президента США Кит Келлог пообещал ему «поработать» над тем, чтобы Киев не наносил удары по территории России.

«Это будет хороший шаг к прекращению конфликта. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну», — отметил президент Белоруссии.

Он также призвал Вашингтон «отойти от предвыборной вакханалии и реализовать ранее заявленные цели».

До этого пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и Келлог во время встречи обсуждали санкции против республики, войну в Украине и Ближнем Востоке, а также отношения с Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что Лукашенко общался со спецпосланником Трампа более шести часов.