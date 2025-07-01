Германия начнет массовые проверки теневых танкеров России

Германия ввела дополнительные меры для противодействия «теневому флоту» России в Балтийском море, сообщило Министерство иностранных дел ФРГ. С 1 июля немецкие власти начали требовать от проходящих танкеров предоставлять информацию о страховом покрытии на случай ущерба от загрязнения нефтью, передает Reuters. В министерстве отметили, что эти сведения обычно неизвестны, так как такие суда избегают надежных страховщиков и европейских портов. «Наша цель предельно ясна: мы усиливаем давление на российский теневой флот и защищаем Балтийское море», — заявил глава МИД Йоханн Вадефуль.

В конце марта Германия конфисковала танкер, перевозивший российскую нефть в обход санкций. Судно Eventin 2006 года выпуска со 100 тысячами тонн сырья стоимостью 40 млн евро шло из Усть-Луги под флагом Панамы. В середине января оно потеряло ход у берегов Германии, после чего его отбуксировали к порту Засниц. Выяснилось, что танкер был неисправен и представлял угрозу для экологии.

11 апреля судно из теневого флота России задержала Эстония. На борту танкера Kiwala под флагом Джибути обнаружили 40 нарушений. Его отпустили 28 апреля после их устранения. Эстония вновь попыталась задержать танкер теневого флота в Финском заливе 13 мая, однако тогда Россия отправила на помощь судну под названием Jaguar истребитель Су-35, который следовал за ним до острова Гогланд. После этих инцидентов танкерам с нефтью начали выделять сопровождение в виде кораблей ВМФ РФ. В частности, их заметили в Финском заливе и в проливе Ла-Манш.

Тем временем Дания разместила в Балтийском море плавучие беспилотные аппараты для усиления наблюдения на фоне растущей угрозы гибридных атак со стороны России, поскольку танкеры теневого флота используются не только для обхода санкций — с их помощью также изучается и иногда повреждается подводная инфраструктура: трубопроводы и кабели связи. Дроны позволяют проверять идентификацию судов и выявлять их необычные перемещения, которые могут указывать на попытки совершения диверсий.

Россия начала строить теневой флот из-за санкций на энергоресурсы, введенных из-за войны в Украине, скупая старые танкеры и регистрируя в разных странах фирмы, которые ими владеют и управляют. По оценкам Института Брукингса, в настоящий момент он насчитывает 343 судна. Общее число танкеров теневого флота под ограничениями США, ЕС и Великобритании к июню достигло 587.