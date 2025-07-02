Американцы проверили склады и отказались поставлять оружие Украине

Пентагон приостановил поставки зенитных ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов в Украину, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники издания, это решение принял глава политического отдела Министерства обороны США Элбридж Колби после проверки складов боеприпасов Пентагона. Аудит запасов вооружений показал, что количество доступных артиллерийских снарядов, ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов снизилось до критических значений.

Первоначально данное решение о сокращении части обещанной военной помощи Украине было принято в начале июня, однако вступило в силу лишь сейчас.