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Еще один фейк Ильхама-Путинки: Кто добился освобождения Шихлинского?

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Некоторые азербайджанские средства массовой информации сообщили о том, что освобождению главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского якобы посодействовал российский миллиардер азербайджанского происхождения и друг президента России Ильхам Рагимов (которого азербайджанские торговцы в России именуют Ильхамом-Путинкой).

Однако, как стало известно haqqin.az, освобождения Шихлинского удалось добиться благодаря усилиям Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой по прямому поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Еще один фейк Ильхама-Путинки: Кто добился освобождения Шихлинского?
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