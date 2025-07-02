Некоторые азербайджанские средства массовой информации сообщили о том, что освобождению главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского якобы посодействовал российский миллиардер азербайджанского происхождения и друг президента России Ильхам Рагимов (которого азербайджанские торговцы в России именуют Ильхамом-Путинкой).

Однако, как стало известно haqqin.az, освобождения Шихлинского удалось добиться благодаря усилиям Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой по прямому поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.