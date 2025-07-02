Иран опять осмелел

Иран будет обогащать уран «в соответствии со своими потребностями», сообщил член Комиссии по национальной безопасности парламента страны Алиреза Боруджерди.

«С этого момента мы будем обогащать уран настолько, насколько посчитаем нужным, без принятия каких-либо условий. К примеру, нам может понадобиться обогащение до 90% для использования», - сказал Боруджерди.

13 июня Израиль начал военную кампанию против Ирана, заявив, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, в том числе он методично бомбил иранские ядерные объекты.

А в ночь на 22 июня США нанесли удары мощными противобункерными бомбами по трем ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на днях заявил, что Иран может возобновить обогащение урана для производства ядерного оружия в течение «нескольких месяцев».

Его слова противоречат утверждениям президента США Дональда Трампа, который говорил, что иранские ядерные объекты были «полностью уничтожены».