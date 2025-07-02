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В Стамбуле крупный митинг: Идут столкновения с полицией

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01:37 1620

На стамбульской площади Сарачхане проходит митинг сторонников оппозиционной Республиканской народной партии, который возглавил лидер партии Озгюр Озель.

Демонстрация приурочена к 100 дням со дня ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Озель сообщил на митинге, что партия собрала более 20 млн подписей в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты.

Озель поблагодарил студентов Стамбульского университета и горожан, которые 19 марта прорвали баррикады и не дали назначить внешнее управление (kayyum) ни в мэрию, ни в CHP. В конце выступления он пообещал, что Экрем Имамоглу станет президентом Турции.

Полиция применила перечный газ в районе Сарачхане, разгоняя колонну, которая пыталась пройти к акведуку Боздоган после митинга. Во время разгона произошли столкновения; задержано несколько человек, среди них журналисты газеты Cumhuriyet Ирем Караташ и Энгин Дениз Ипек.

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