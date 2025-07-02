Трамп приостановил поставку ракет и снарядов в Украину

Решение Министерства обороны США приостановить поставки Украине определенных видов вооружений распространяется на десятки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, были также заморожены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. Как отмечается, министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, которые опустели из-за поставок властям в Киеве.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил отправку на Украину ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Согласно информации издания, инициатором решения о паузе в поставках выступил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Источники Politico отмечали, что решение о приостановке оказания некоторой помощи, согласованной при прежней администрации Джо Байдена было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас.