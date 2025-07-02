ХАМАС хочет, но боится

ХАМАС заявил, что готов к соглашению, которое приведет «к полному прекращению войны». Официальный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что группировка «готова и серьезно настроена на достижение соглашения». «ХАМАС готов принять любую инициативу, которая ясно приведет к полному окончанию войны», — подчеркнул он. Главным камнем преткновения в переговорах, по словам источников, знакомых с ходом обсуждений, остается вопрос: приведёт ли прекращение огня к окончанию войны или даст Израилю возможность возобновить боевые действия.

*** 13:06 Израиль принял предложение по соглашению о временном прекращении огня, которое было представлено Катаром, пишет Newsru.co.il. Заявление президента США Дональда Трампа о согласии Израиля на это предложение поступило после длительных переговоров, которые вел специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф с министром стратегического планирования Роном Дермером. Согласно предложению Катара, которое принял Израиль, прекращение огня в Газе продлится 60 дней. В первый день будут освобождены восемь израильских заложников, на 50-й день – еще двое. Таким образом, после завершения этого этапа в руках ХАМАС останутся 10 живых заложников. В период прекращения огня ХАМАС вернет тела 18 погибших заложников. Это будет сделано в три этапа. Также сообщается, что ЦАХАЛ отступит из «коридора Мораг». Отступление из «Филадельфийского коридора» и коридора «Нецарим» не оговаривается.

*** 05:38 Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился с условиями для прекращения огня в секторе Газа на срок 60 дней. Соответствующую публикацию он разместил 1 июля в Truth Social. "Мои представители провели продолжительную и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на обязательные условия для установления 60-дневного прекращения огня, во время которого мы будем работать со всеми сторонами для прекращения конфликта", - заявил американский лидер.