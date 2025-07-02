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ХАМАС хочет, но боится

обновлено 14:35
14:35 4057

ХАМАС заявил, что готов к соглашению, которое приведет «к полному прекращению войны».

Официальный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что группировка «готова и серьезно настроена на достижение соглашения». «ХАМАС готов принять любую инициативу, которая ясно приведет к полному окончанию войны», — подчеркнул он.

Главным камнем преткновения в переговорах, по словам источников, знакомых с ходом обсуждений, остается вопрос: приведёт ли прекращение огня к окончанию войны или даст Израилю возможность возобновить боевые действия.

*** 13:06 

Израиль принял предложение по соглашению о временном прекращении огня, которое было представлено Катаром, пишет Newsru.co.il.

Заявление президента США Дональда Трампа о согласии Израиля на это предложение поступило после длительных переговоров, которые вел специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф с министром стратегического планирования Роном Дермером.

Согласно предложению Катара, которое принял Израиль, прекращение огня в Газе продлится 60 дней. В первый день будут освобождены восемь израильских заложников, на 50-й день – еще двое. Таким образом, после завершения этого этапа в руках ХАМАС останутся 10 живых заложников.

В период прекращения огня ХАМАС вернет тела 18 погибших заложников. Это будет сделано в три этапа.

Также сообщается, что ЦАХАЛ отступит из «коридора Мораг». Отступление из «Филадельфийского коридора» и коридора «Нецарим» не оговаривается.

*** 05:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился с условиями для прекращения огня в секторе Газа на срок 60 дней. Соответствующую публикацию он разместил 1 июля в Truth Social.

"Мои представители провели продолжительную и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на обязательные условия для установления 60-дневного прекращения огня, во время которого мы будем работать со всеми сторонами для прекращения конфликта", - заявил американский лидер.

По его словам, с "окончательным предложением" об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. При этом Трамп выразил надежду на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС "согласится на сделку, потому что лучше уже не будет - будет только хуже".

Как сообщил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, посредники на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС стремятся к достижению 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. После нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта так и не смогли согласовать условия нового соглашения.

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