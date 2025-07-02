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Иран готовился заминировать Ормузский пролив

08:59 1553

Иран в разгар 12-дневной войны с Израилем готовился заминировать Ормузский пролив, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с данными американской разведки.

После того, как Израиль стал наносить удары по иранской территории, военные погрузили морские мины на суда в Персидском заливе. Это усилило опасения Вашингтона, что Тегеран всерьез намерен заблокировать один из самых загруженных в мире судоходных путей (через Ормузский пролив проходит пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа), что обострило бы конфликт и вызвало бы серьезные затруднения для мировой торговли.

Мины не были установлены в проливе, однако неясно, были ли они выгружены с судов, отмечает Reuters. Со слов источников, в правительстве США не исключают, что действия Ирана были уловкой, предназначенной для Вашингтона, а на самом деле Тегеран не намеревался перекрывать пролив.

Агентство напоминает, что парламент Ирана поддержал блокировку вскоре после 22 июня, когда США атаковали три ядерных объекта в стране. Окончательное решение должен был принять Высший совет национальной безопасности Ирана, этого не произошло.

На просьбу прокомментировать информацию о подготовке Ирана к минированию пролива представитель Белого дома сказал: «Благодаря блестящему проведению операции «Полуночный молот», успешной кампании против хуситов и кампании максимального давления Ормузский пролив остается открытым, свобода судоходства восстановлена, а Иран значительно ослаблен».

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийское море. Он находится между Ираном и Оманом и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Входящие в ОПЕК Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через пролив, в основном в Азию. Через него проходят почти все поставки сжиженного природного газа из Катара, одного из крупнейших в мире экспортеров.

Блокировка этого пути привела бы к резкому росту мировых цен на энергоносители, пишет Reuters.

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