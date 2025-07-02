«Чрезвычайно важны»: Захарова об отношениях Азербайджана и России

Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном «чрезвычайно важны», те, кто хочет их испортить, «должны хорошо подумать о том, что они делают». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Немало тех, кто хочет на этом просто нагреть руки, пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», - сказала Захарова.