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Коллегия адвокатов обратится в международные организации

10:14 237

Коллегия адвокатов обратится в международные правозащитные организации по фактам насилия в отношении азербайджанцев в России.

Об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров

Анар Багиров заявил, что знает главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского лично много лет. По словам Багирова, он и его сын являются опытными адвокатами в России.

«Единственное их «преступление» заключается в том, что они защищали права незаконно арестованных в последние дни членов диаспоры. Шихлинские участвовали в качестве защитников в суде над нашими жестоко избитыми соотечественниками, и поэтому к ним было применено насилие. Отец и сын, оба адвокаты, подверглись публичному унижению и избиению, словно были не защитниками закона, а закоренелыми преступниками. Ш. Шихлинский также является известным бизнесменом и лидером диаспоры. Адвокатов и юристов сейчас незаконно арестовывают за их профессиональную деятельность, и к ним применяют неадекватную силу в унизительной форме. Цель насилия в отношении адвокатов однозначно заключается в том, чтобы запугать их и помешать им осуществлять свою профессиональную деятельность», - отметил А.Багиров.

Он также добавил, что освобождение Шихлинских было бы невозможно без своевременного и оперативного вмешательства Азербайджана.

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