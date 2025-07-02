Коллегия адвокатов обратится в международные организации

Анар Багиров заявил, что знает главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского лично много лет. По словам Багирова, он и его сын являются опытными адвокатами в России.

«Единственное их «преступление» заключается в том, что они защищали права незаконно арестованных в последние дни членов диаспоры. Шихлинские участвовали в качестве защитников в суде над нашими жестоко избитыми соотечественниками, и поэтому к ним было применено насилие. Отец и сын, оба адвокаты, подверглись публичному унижению и избиению, словно были не защитниками закона, а закоренелыми преступниками. Ш. Шихлинский также является известным бизнесменом и лидером диаспоры. Адвокатов и юристов сейчас незаконно арестовывают за их профессиональную деятельность, и к ним применяют неадекватную силу в унизительной форме. Цель насилия в отношении адвокатов однозначно заключается в том, чтобы запугать их и помешать им осуществлять свою профессиональную деятельность», - отметил А.Багиров.

Он также добавил, что освобождение Шихлинских было бы невозможно без своевременного и оперативного вмешательства Азербайджана.