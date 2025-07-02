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Мирзиёев в Азербайджане

фото; обновлено 11:57
11:57 2952

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Президента Узбекистана встретили первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

* * * 10:21

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с государственным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Ранее сообщалось о том, что визит состоится с 2 по 4 июля. 4 июля в городе Ханкенди президент Узбекистана примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч.

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