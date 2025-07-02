Cафаров подал на апелляцию

Акиф Сафаров, задержанный несколько дней назад во время облавы российских силовиков и впоследствии арестованный судом Екатеринбурга на 22 дня, обжаловал решение о заключении под стражу. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступила апелляционная жалоба на меру пресечения Акифу Сафарову», - сказала собеседница агентства.

Тем временем Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Шахина Лалаева. Суд отправил Лалаева в следственный изолятор до 19 июля.