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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Cафаров подал на апелляцию

10:55 2097

Акиф Сафаров, задержанный несколько дней назад во время облавы российских силовиков и впоследствии арестованный судом Екатеринбурга на 22 дня, обжаловал решение о заключении под стражу. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступила апелляционная жалоба на меру пресечения Акифу Сафарову», - сказала собеседница агентства.

Тем временем Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Шахина Лалаева. Суд отправил Лалаева в следственный изолятор до 19 июля.

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