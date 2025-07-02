Израиль: Время активировать Snapback против Ирана

По его словам, приостановив сотрудничество с МАГАТЭ, «Иран полностью отказался от всех международных ядерных обязательств. Международное сообщество должно действовать решительно сейчас и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призывает страны E3 – Германию, Францию и Великобританию – восстановить все санкции против Ирана на фоне решения страны приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Об этом он написал в соцсети Х.

*** 11:25

Иран должен немедленно вернуться за стол переговоров по прекращению своей ядерной программы. С таким заявлением выступила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает Politico.

«Переговоры о свертывании ядерной программы Ирана должны быть возобновлены как можно скорее. Сотрудничество с МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии) должно быть восстановлено», — подчеркнула Каллас.

Она также заверила, что ЕС готов содействовать возобновлению диалога между Ираном и агентством.

Ранее Аббас Аракчи заявил, что Иран может вернуться к переговорам с США по ядерной сделке при условии получения от Вашингтона гарантий ненападения во время диалога. По его словам, ядерные знания и технологии не могут быть уничтожены бомбардировками, а значит, Тегеран способен восстановить утраченные позиции в сфере обогащения урана.