Парламент одобрил: «Электросети Армении» будут национализированы

Парламент Армении принял в 1-м чтении проект о возможностях огосударствления «Электросетей». За проект проголосовали 65, против – 30. Воздержавшихся не было.
Согласно законопроектам, которые составлены парламентом Армении, Комиссия по регулированию общественных услуг республики сможет поменять руководство компании, если выявит в ее деятельности серьезные нарушения и проведет расследование.
В этом случае комиссия имеет право на какое-то время отстранить владельцев сетей от управления, пригласив временного менеджера (он должен быть специалистом с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или сфере управления).
*** 11:43
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением всем «замешанным в политических интригах» сотрудникам ЗАО «Элсети Армении». Об этом он написал в соцсетях.
Ранее Пашинян пригрозил суровыми мерами тем сотрудникам «Электрических сетей Армении», которые будут принуждать своих подчиненных или коллег принимать участие в митингах в поддержку главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.
«Будут осуждены и те, кто принуждает сотрудников ЭСА к участию в митингах», - написал Пашинян.
Он уточнил, что у тех, кто сопротивляется первым двум группам и продолжает выполнять свои трудовые обязанности, не будет никаких проблем. И в случае увольнения их восстановят в июле и выплатят зарплату.
Также сообщается, что правоохранительные органы Армении проводят обыски в главном офисе «Ташир Групп» Самвела Карапетяна.
17 июня глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил с критикой антицерковной кампании властей. После этого в его доме в Ереване прошли обыски, и он был задержан. Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Карапетяна на два месяца по делу о призывах к захвату власти.