Парламент одобрил: «Электросети Армении» будут национализированы

Парламент Армении принял в 1-м чтении проект о возможностях огосударствления «Электросетей». За проект проголосовали 65, против – 30. Воздержавшихся не было.

Согласно законопроектам, которые составлены парламентом Армении, Комиссия по регулированию общественных услуг республики сможет поменять руководство компании, если выявит в ее деятельности серьезные нарушения и проведет расследование.

В этом случае комиссия имеет право на какое-то время отстранить владельцев сетей от управления, пригласив временного менеджера (он должен быть специалистом с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или сфере управления).