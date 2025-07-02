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Победителям весенней лотереи Birbank вручены подарки

11:50 293

Победителям весенней лотереи Birbank, которая принесла участникам множество интересных призов, были вручены подарки. Согласно результатам прямого розыгрыша, состоявшегося 5 июня 2025 года, определились 100 победителей. На прошедшем на прошлой неделе мероприятии они получили свои призы и поделились впечатлениями от участия.

Обладателем главного приза лотереи – автомобиля Toyota Corolla стал господин Мурад, который признался, что до сих пор находится под сильным впечатлением: «Я не делал ничего особенного, чтобы победить. Просто совершал повседневные покупки с помощью карты Birbank Star, оформленной через приложение Birbank. Никогда бы не подумал, что выиграю машину. Момент, когда я узнал, что стал обладателем главного приза, стал по-настоящему незабываемым. Благодарю Birbank за такую возможность».

Госпожа Севиндж, выигравшая подарочный купон от Kontakt Home, призналась, что была приятно удивлена, узнав о своей победе: «Я очень рада! Думаю, такие акции не только мотивируют клиентов, но и вызывают дополнительный интерес к ежедневному использованию банковских услуг».

Победительница iPhone 16 Pro госпожа Натаван также отметила, что не ожидала получить приз: «Я пользуюсь приложением Birbank практически каждый день. В период кампании оформила онлайн-кредит, а спустя некоторое время узнала, что стала победителем. Это было очень неожиданно. Проводите такие лотереи почаще, чтобы больше людей получали пользу!»

Напомним, что в рамках весенней лотереи 45 человек выиграли купоны на 50 AZN от супермаркета Bravo, 25 человек – подарочные карты на 200 AZN от Kontakt Home, 15 человек – внутренние туристические пакеты стоимостью 500 AZN от PAŞA Travel. Кроме того, 10 победителей получили Apple Watch Series 8, 4 человека стали обладателями iPhone 16 Pro, а суперприз – автомобиль Toyota Corolla достался одному участнику.

Согласно условиям лотереи, шанс на участие получали тысячи клиентов, оформившие через приложение Birbank, сайты birbank.az или kapitalbank.az наличный кредит, кредитную карту Birbank Star либо любую рассрочную карту Birbank, а также пользователи приложения m10, получившие кредит, или совершившие покупки на Birmarket.az с помощью карты Birbank Star или любой рассрочной карты Birbank. (Примечание: с 1 июля 2025 года платформа Umico продолжает свою деятельность под брендом Birmarket.)

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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