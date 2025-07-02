Заявления и встречи Сахибы Гафаровой в Узбекистане

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова с 30 июня по 1 июля находилась в городе Хива в Узбекистане с рабочим визитом. Цель визита - участие в Первом Узбекско-Азербайджанском межпарламентском форуме.

В сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса говорится, что, выступив с речью на церемонии открытия форума, прошедшей с участием руководителей и депутатов законодательных ассамблей обеих стран, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова назвала форум как значимое событие для парламентов двух стран. По ее словам, это первое мероприятие, которое Милли Меджлис Азербайджана проводит совместно с законодательным собранием какого-либо иного государства. Этот факт указывает на высокий уровень сотрудничества между парламентами Азербайджана и Узбекистана, но, в первую очередь, он также наглядно демонстрирует братские отношения двух стран и народов. Подчеркнув выдающиеся заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в углублении отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, Сахиба Гафарова отметила, что площадь Гейдара Алиева в Ташкенте, открытие которой состоялось в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в 2022 году, наряду с признанием заслуг общенационального лидера, также говорит о почтении узбекского народа к его личности. Как затем сказала спикер, сегодня под мудрым руководством лидеров двух стран – президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева – обе страны развиваются как независимые и сильные государства. Двусторонние отношения перешли на более высокий, качественно новый уровень, заметила Сахиба Гафарова, приведя мысль президента Ильхама Алиева о том, что сегодня Центральная Азия и Южный Кавказ превратились в один самостоятельный геополитический регион Каспия, а протекающие в наших регионах процессы в большей степени зависят от эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном, и добавив, что в октябре прошлого года парламент Азербайджана единогласно ратифицировал союзнический договор.

Отметив взаимодействие парламентов двух стран как один из факторов, оказывающих важное положительное влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, Сахиба Гафарова заявила, что межпарламентское сотрудничество приобретает особые значение и характер. Оно свидетельствует о готовности наших парламентов вносить свой вклад в развитие межгосударственных отношений. Выступившая на форуме спикер Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева отметила, что это мероприятие является не просто межпарламентской встречей, но представляет собой важную веху в истории развития отношений Азербайджана и Узбекистана. Делясь своими мыслями о текущем высоком уровне отношений между двумя странами, Танзила Нарбаева подчеркнула, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном крепятся дружбой двух народов, взаимным уважением и чувством братства. Спикер Сената в своем выступлении затронула и текущие отношения между парламентами Азербайджана и Узбекистана, заметив, что их взаимодействие служит делу еще большего расширения отношений – как между двумя странами, так и их народами. Затем Первый межпарламентский форум продолжил свою работу панельными обсуждениями. * * *

Выступая с речью на церемонии закрытия форума, завершившегося принятием Хивинской декларации, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что насыщенная программа форума, оживленный обмен мнениями и целенаправленные обсуждения, проводившиеся в течение дня, дают основания говорить о значительной проделанной работе. Как она заявила, форум завершен успешно, а все поставленные задачи выполнены. Темы панельных дискуссий отражали не только ключевые аспекты деятельности парламентских комитетов, но и направления, в которых наши страны активно сотрудничают сегодня. Танзила Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула значение форума и важность обсуждавшихся на мероприятии вопросов. Она выразила уверенность в том, что конструктивный обмен мнениями, состоявшийся в рамках форума, внесет свой вклад в дальнейшее расширение отношений между нашими странами и народами. * * * В рамках форума главы двух законодательных собраний выступили с заявлением перед представителями СМИ. Подчеркивалось, что этот форум закладывает основу для будущего всестороннего, прочного и углублённого сотрудничества, и что межпарламентский форум станет существенной площадкой и эффективным механизмом межпарламентского диалога.

* * * Отметим, что в рамках Первого Узбекско-Азербайджанского межпарламентского форума был подписан «План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025–2026 годы» («Дорожная карта») между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Сенатом Олий Маджлиса Республики Узбекистан. Документ подписали от имени Азербайджана спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, от имени Узбекистана – спикер Сената Олий Маджлиса Танзила Нарбаева. В ходе церемонии стороны также подписали Регламент Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Олий Маджлисом Республики Узбекистан.