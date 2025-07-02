Келлог опроверг слова Лукашенко

Заявление белорусского лидера ранее распространили государственные СМИ Беларуси и России. Лукашенко утверждал , что во время недавней встречи передал Келлогу позицию президента РФ Владимира Путина относительно возможного перемирия.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог опроверг слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он якобы пообещал «поработать над ограничением ударов Украины по территории России».

По словам Лукашенко, российская сторона якобы согласна на прекращение огня, но требует, чтобы «американские, английские и французские ракеты» не били по территории РФ. Президент Беларуси заявил, что попросил Запад передать это условие президенту Украины Владимиру Зеленскому, и что Келлог якобы ответил: «Мы поработаем в этом направлении».

Однако Кит Келлог категорически опроверг это заявление. В социальной сети X он написал, что слова Лукашенко были вырваны из контекста. По его словам, речь шла исключительно о возможности полного и взаимного прекращения огня между Россией и Украиной.

«Я ни на одном этапе не делал заявлений о сдерживании Украины вне контекста полного прекращения боевых действий. Любые обсуждения касались исключительно зеркальных шагов обеих сторон», — отметил Келлог.

Напомним, Кит Келлог посетил Минск 21 июня и провел встречу с Александром Лукашенко.