Келлог опроверг слова Лукашенко

Спецпредставитель президента США Кит Келлог опроверг слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он якобы пообещал «поработать над ограничением ударов Украины по территории России».
Заявление белорусского лидера ранее распространили государственные СМИ Беларуси и России. Лукашенко утверждал, что во время недавней встречи передал Келлогу позицию президента РФ Владимира Путина относительно возможного перемирия.
По словам Лукашенко, российская сторона якобы согласна на прекращение огня, но требует, чтобы «американские, английские и французские ракеты» не били по территории РФ. Президент Беларуси заявил, что попросил Запад передать это условие президенту Украины Владимиру Зеленскому, и что Келлог якобы ответил: «Мы поработаем в этом направлении».
Однако Кит Келлог категорически опроверг это заявление. В социальной сети X он написал, что слова Лукашенко были вырваны из контекста. По его словам, речь шла исключительно о возможности полного и взаимного прекращения огня между Россией и Украиной.
«Я ни на одном этапе не делал заявлений о сдерживании Украины вне контекста полного прекращения боевых действий. Любые обсуждения касались исключительно зеркальных шагов обеих сторон», — отметил Келлог.
Напомним, Кит Келлог посетил Минск 21 июня и провел встречу с Александром Лукашенко.