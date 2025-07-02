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Эрдоган узнал, что глава Татарстана в Анкаре, и пригласил его

12:02 1135

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

По ее словам, встреча состоялась по инициативе турецкого лидера.

«Пока Раис республики проводил встречи с министрами, президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп Эрдоган, узнав о его визите, пригласил Рустама Минниханова на встречу», — написала она.

Как утверждается, в ходе встречи Эрдоган отметил вклад главы Татарстана в развитие отношений России со странами исламского мира и с теплотой вспомнил свою поездку в Казань для участия в саммите БРИКС.

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