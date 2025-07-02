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Еще одна азербайджанская семья депортирована из России

12:17 1445

В Санкт-Петербурге бытовой конфликт между подростками обернулся депортацией российскими властями азербайджанской семьи, включая детей.

По сообщению российских СМИ, перепалка в интернете между 16-летним местным подростком и 13-летним мальчиком из азербайджанской семьи завершилась потасовкой.

Несмотря на то что речь шла о ссоре подростков, полиция задержала азербайджанского мальчика, его отца, а потом и всю семью. В МВД РФ сообщили, что из России были выдворены сам 13-летний подросток, его родители, брат и сестра.

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