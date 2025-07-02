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Россия продолжает выдумывать себе врагов

12:22 1127

Российские власти продолжают искать угрозы в любых проявлениях европейской интеграции. На этот раз тревогу забил замглавы МИД РФ Александр Грушко, заявив в эфире телеканала «Россия-24», что перспектива создания военной организации на базе Евросоюза станет «угрозой для России».

По его словам, «Евросоюз из мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок». Грушко добавил, что «речь идёт не только о развитии военно-промышленного комплекса в странах ЕС, но и о философском, идейном смысле».

«Это идеология, это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придётся иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России», — заявил Грушко. По его словам, европейцы «соответствующим образом выстраивают свою военную стратегию, военное строительство, развивают военные потенциалы, которые прямым образом создают для нас угрозы, против которых мы должны защищаться и будем это делать».

Москва, заверил Грушко, уже «предпринимает необходимые меры, особенно на фоне действий НАТО в Балтийском море». «Этот регион превращён в зону острого военного соперничества, и это очень опасная вещь», — заявил он.

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