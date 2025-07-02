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Саргсяну предъявили обвинения

12:40 375

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, предварительное расследование ведет Антикоррупционный комитет Армении.

Следствие установило, что Саргсян, занимая в 2000-2018 годах должности министра обороны, премьер-министра и президента Армении, использовал свое служебное положение для создания через доверенных лиц организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и участия в управлении коммерческими организациями.

Тем самым он способствовал вовлечению находящегося с ним в тесных отношениях некоего М. Б. и принадлежащих ему организаций в основании битумного завода в общине Суренаван Араратской области.

Для реализации плана компания, действующая при участии доверенного лица Саргсяна - М. Б., совместно с двумя российскими компаниями, зарегистрированными в Республике Кипр, 20 февраля 2006 года учредила новую компанию. Саргсян, участвуя в основании и управлении вышеуказанной компанией через М. Б., поручил зарегистрировать 50% акций этой компании на имя компании, принадлежащей М. Б., а остальные 50 % акций были зарегистрированы на право собственности двух российских компаний.

Затем он потребовал от М. Б. передать 22,5% доли последнего в новосозданной компании в качестве взятки компании, учрежденной его родственником и сыном второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Выполняя требования Саргсяна, 14 марта 2008 года М. Б. продал указанную часть своей доли компании вышеуказанных лиц по формальной сделке, а также осуществил инвестицию в новосозданную компанию. В 2013 году из-за банкротства вышеуказанной новосозданной компании иностранные инвестиционные организации намеревались продать свои акции. В связи с этим Саргсян поручил М. Б. обратиться в действующую в Армении банковскую организацию, принадлежащую его близкому другу, для получения кредита в размере $14 млн и возврата инвестиций, осуществленных двумя российскими компаниями, что последний и сделал. После этого он и М. Б. приступили к продаже активов организаций последнего, в том числе и вновь созданной компании.

В то же время Саргсян решил использовать вышеуказанную сделку для продвижения деятельности мужа своей дочери и организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанных с ним. В результате М. Б. создал новую компанию, в которую были переданы активы других компаний. 22 августа 2015 года компания, связанная с зятем Саргсяна, приобрела 100% новой компании, основанной М. Б., за $40 млн, что дало ей возможность получить монополию на импорт бензина в Армению.

После этого Саргсян потребовал от М. Б. передать сыну Кочаряна особо крупную сумму в размере $6 млн в обмен на 22,5% акций. После М. Б. на основании представленного ему по инициативе последнего поддельного договора займа передал указанную особо крупную сумму своей компании.

В ходе предварительного следствия Саргсяну было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности с нарушением запрета, установленного законом.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд Армении с обвинительным заключением.

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