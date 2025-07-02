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Милли Меджлис о масштабной кампании России против Азербайджана

12:44 295

Российские медиаресурсы развернули масштабную антиазербайджанскую информационную кампанию после инцидента с убийством и избиением азербайджанцев в Екатеринбурге. Об этом говорится в заявлении временной комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса.

В заявлении говорится, что комиссия в рамках своих полномочий провела мониторинг, итоги которого выявили масштабную информационную кампанию в российских СМИ, а также на платформе Telegram. Кампания ведется как различными новостными каналами, так и отдельными лицами.

В упомянутых ресурсах широко пропагандируются агрессивное поведение и бесчеловечное отношение к азербайджанцам в России, а также наблюдаются провокационные призывы к «недружественным шагам» против Азербайджана.

«Временная комиссия принимает упреждающие меры против дезинформационных кампаний в координации с соответствующими комитетами, Аппаратом Милли Меджлиса и другими государственными органами.

На фоне продолжающейся информационной кампании призываем граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, ссылаться и доверять только информации, предоставляемой государственными учреждениями и официальными лицами Азербайджана», - говорится в заявлении.

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