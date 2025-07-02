Пентагон ставит паузу на поставки Украине

Министерство обороны США продолжает предоставлять президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине, которые, по заверениям ведомства, не повлияют на обороноспособность самих США.

Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби в интервью Axios.

«Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине», — заявил Колби, добавив, что подход Пентагона постоянно пересматривается и адаптируется, чтобы одновременно обеспечивать поддержку Киеву и сохранять боеготовность армии США.

Однако на фоне этих заявлений ранее стало известно, что Пентагон временно приостановил поставки ключевых видов вооружений Украине. Речь идёт о перехватчиках для систем ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских боеприпасах, ракетах Hellfire и GMLRS, а также о ракетах класса «земля-воздух» и «воздух-воздух», которые используются украинскими ВВС.

Решение было принято министром обороны Питом Хегсетом на фоне обеспокоенности состоянием собственных резервов США.

Газета The New York Times сообщает, что пауза в поставках может длиться несколько месяцев и была вызвана результатами ревизии Пентагоном всей системы зарубежной военной поддержки. По словам источников, США исходят из принципа приоритета собственных интересов и готовности к потенциальным чрезвычайным ситуациям в других частях мира.

В Белом доме подчеркнули, что приостановка не является отказом от помощи, а отражает стремление к стратегическому балансу. Тем не менее на текущем этапе пока не ясно, как этот перерыв повлияет на боеспособность украинской армии на фоне продолжающихся масштабных боевых действий.