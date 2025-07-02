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Удары по Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областям Украины: много пострадавших

13:03 820

Ночью во вторник и утром в среду, 2 июля, российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. Больше всех пострадали Херсонская, Харьковская и Днепропетровская области. В Херсоне повреждена гражданская больница, ранения получили восемь человек, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его данным, Россия обстреляла медучреждение из артиллерии около 23:00 1 июля. Пострадали пятеро пациентов и три медсестры. У раненых взрывные травмы, контузии и осколочные ранения, уточнил Прокудин. В здании больницы выбито более сотни окон, повреждены фасад и палаты. Утром 2 июля власти сообщили еще об одном раненом в результате сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона. 54-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около семи часов утра российская армия также атаковала беспилотниками село Антоновка. В больницу доставили мужчину и женщину со взрывными травмами и осколочными ранениями. Еще у одного местного жителя легкие травмы, сообщила Херсонская ОВА.

По информации ГСЧС Украины, ночью ВС РФ атаковали Новобаварский район Харькова и Купянский район области. В последнем российский БПЛА упал на территорию двух сельхозпредприятий в селах Боровское и Волошская Балаклея. Ранены как минимум три человека. Загорелись склады и сено. В Харькове вследствие попадания дрона вспыхнул пожар в заброшенном здании. Также повреждены автостанция, многоквартирный дом и административное здание, остановка общественного транспорта. Никто не пострадал, уточнили в службе.

В Никополе (Днепропетровская область) из-за утренней атаки дрона ранены четыре человека. Всех госпитализировали.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью и утром выпустила по Украине 114 дронов и четыре зенитные управляемые ракеты С-300. Обезвредить (сбить и подавить с помощью РЭБ) удалось 79 дронов. Попадания и падения сбитых беспилотников зафиксированы в 16 локациях.

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