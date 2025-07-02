Российские правозащитники о задержании главы азербайджанской диаспоры: «Полный непрофессионализм»

Российский правозащитный проект Gulagu.net назвал крайне непрофессиональным вчерашнее задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского сотрудниками ФСБ. Напомним, спецназ ФСБ остановил автомобиль, в котором ехал Шихлинский и его сын Мутвалы, разбил стекла и выволок отца с сыном из машины под дулом пистолета.

Мутвалы отпустили, а отца отвезли в Следственный комитет, где допросили в качестве свидетеля и позже отпустили.

«Спецназ ФСБ задержал главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского. После допроса его отпустили. В этом видео первая часть снята местным жителем, вторая - участником позорного горе-задержания люксового Mercedes G500 г/н С 500 ОО 196. За рулем сидел сын главы городской азербайджанской диаспоры – Мутвалы Шихлинский, справа - его пожилой отец Шахина Шихлинский. Очевидно, сын был в шоке от бегущих на них людей в масках с молотками, которые не предъявляли удостоверения или жетоны.

Мутвалы врезался в машину, стоявшую сзади. По ходу движения назад водитель Mercedes сбил с ног сотрудника ФСБ. На кадрах видно, что ФСБшник падает и сильно ударяется головой об асфальт. Если проанализировать видео без эмоций и разобрать хаотичные действия бойцов спецназа, становится очевидно отсутствие серьёзной подготовки, опыта и спецсредств для проведения задержаний.

Бойцы хаотично и неумело зачем-то бьют строительными молотками по окнам автомобиля, при том, что владельцы автомобиля сами разблокировали двери и были готовы выйти из автомобиля. На второй части видео сотрудник в чёрном костюме снял, как один из бойцов ФСБ не менее 4 раз безуспешно ударил молотком по боковому стеклу вседорожника в момент, когда сам Шахин Шихлинский открывал дверь и собирался выйти к сотрудникам ФСБ.

Второе видео, снятое одним из сотрудников следственно-оперативной группы в чёрном костюме, зафиксировало, как бойцы спецназа мнут и давят главу городской диаспоры, причиняя боль и унижения. Никакой угрозы от этого человека не исходило, он не был опасен для общества (как и его сын), и он запросто явился бы на допрос в СКР по звонку или повестке без этого нелепого «маски-шоу», которое продемонстрировало непрофессионализм бойцов спецназа ФСБ и отсутствие у них элементарного тактического оборудования для стремительного штурма и эффективного захвата подозреваемых. Также это видео демонстрирует, что спецназ знал, что задерживает гражданских, которые неопасны и не будут открывать по ним огонь.

Мутвалы сразу после задержания отпустили. Его отец Шахин находился некоторое время в СК на допросе в статусе свидетеля, после чего следователи и его отпустили. Очевидно, что это «шоу» было снято по политическому заказу в качестве элемента устрашения и запугивания (читай: террора) Азербайджана и азербайджанцев, а сотрудники ФСБ и СКР стали статистами и актерами плохо срежиссированного шоу», - пишет проект.