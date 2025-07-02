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Denza в Азербайджане: новое дыхание в автомобильном мире от Volt Group

15:12 1333

Компания VOLT GROUP, занимающая прочные позиции на автомобильном рынке Азербайджана, подписала официальный договор о сотрудничестве с брендом DENZA — одним из ведущих игроков мировой автомобильной индустрии. Отличающаяся передовыми технологиями, элегантным дизайном и высоким уровнем комфорта DENZA теперь начинает свою деятельность в Азербайджане.

Представленные в Азербайджане модели DENZA обладают широким модельным рядом, способным удовлетворить все ожидания современных водителей: DENZA N9, DENZA Z9 GT, DENZA Z9 и DENZA D9.

Модели DENZA, представленные в рамках официального партнёрства компанией VOLT GROUP, сопровождаются полным сервисным обслуживанием, гарантированными запасными частями и технической поддержкой, соответствующей международным стандартам. Такой подход обеспечивает клиентам как уверенность, так и долгосрочное удовлетворение от покупки.

Желающие приобрести автомобили DENZA могут обратиться в центр продаж по адресу: Бадамдарское шоссе 1c. Или позвонить по номеру *0078.

SERESAITO — идеальная гармония технологий и комфорта

Компания VOLT GROUP расширила свою международную партнерскую сеть и получила статус официального дистрибьютора нескольких ведущих премиальных брендов в секторе электромобилей в Азербайджане.

Бренд AITO, заново определяющий стандарты инноваций и качества в международной автомобильной индустрии, также представлен на азербайджанском рынке компанией VOLT GROUP. Модели SERES AITO M9, AITO M7 и AITO M5, официально доступные в автосалонах VOLT AVTO, сочетают в себе передовые технологии, премиальный дизайн и высокий уровень комфорта, отвечая всем требованиям современных водителей.

Благодаря сильным партнерским связям и международному опыту VOLT GROUP, бренд SERES AITO пользуется высоким спросом на рынке Азербайджана. Клиенты получают официальную гарантию дистрибьютора, полноценное сервисное и техническое обслуживание, а также постпродажную поддержку, соответствующую международным стандартам. VOLT GROUP не только развивает рынок электромобилей в стране, но и обеспечивает своим клиентам долгосрочное доверие, безопасность и комфорт.

ROX MOTOR — для тех, кто меняет правила игры

Другим премиальным партнерством стало сотрудничество с ROX MOTOR. В 2024 году соучредитель и директор VOLT GROUP Эмин Аскеров подписал договор о дистрибуции с ROX MOTOR, получив официальные права на продажу автомобилей этой марки в Азербайджане.

Благодаря успешной деятельности за текущий год, в 2025 году VOLT GROUP была удостоена награды «Extended Together Award» на конференции ROX Global Dealer.

VOLT GROUP предлагает своим клиентам максимальное доверие и комфорт при выборе автомобиля. Все модели продаются исключительно с официальной гарантией дистрибьютора. Такой подход обеспечивает высокое качество, надежность и полную техническую поддержку. Статус официального дистрибьютора гарантирует соответствие автомобилей стандартам производителя, наличие оригинальных запасных частей и сертифицированного сервисного обслуживания.

VOLT GROUP: Полный сервис по международным стандартам

В соответствии с правилами глобальных производителей автомобили должны приобретаться только через официальные каналы продаж. Это обеспечивает обновления программного обеспечения, безопасность и гарантированное техническое обслуживание. В случае с неофициально ввезенными автомобилями возможности сервиса ограничены, а отдельные функции могут быть заблокированы.

Следуя этим стандартам, VOLT GROUP предлагает своим клиентам надежные и безопасные автомобили.

Присоединяйтесь к партнерству с VOLT GROUP — стратегический шаг в стремительно меняющемся автомобильном рынке

Кроме того, VOLT GROUP приглашает автомобильных дилеров по всей стране к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Компания планирует расширить сеть партнерских дилеров и представить премиальные электромобильные бренды широкой аудитории во всех регионах Азербайджана. В рамках официальной партнерской программы дилеры получают маркетинговую поддержку, обучающие программы, техническое обслуживание и полную постпродажную поддержку. Это не только расширяет бизнес-возможности дилеров, но и обеспечивает конечным потребителям постоянный доступ к качественному сервису.

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