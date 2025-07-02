Кремль обвинил Украину: Россия не угрожает Азербайджану

Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана, спровоцировать напряженность. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина будет подливать масло в огонь в ситуации между РФ и Азербайджаном», - добавил он.

Песков также отметил, что Москва не угрожает Баку. «Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану», - сказал он.

По его словам, первопричиной событий стали «действия по раскрытию преступлений в том числе против азербайджанцев».