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Кремль обвинил Украину: Россия не угрожает Азербайджану

13:51 2653

Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана, спровоцировать напряженность. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина будет подливать масло в огонь в ситуации между РФ и Азербайджаном», - добавил он.

Песков также отметил, что Москва не угрожает Баку. «Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану», - сказал он.

По его словам, первопричиной событий стали «действия по раскрытию преступлений в том числе против азербайджанцев».

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