Генштаб ВСУ опроверг «захват» Дачного

«Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и дальше остаётся под контролем Сил обороны Украины», - сообщает Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что населённый пункт Дачное в Днепропетровской области не был захвачен россиянами, как утверждали пропагандисты РФ, и остается под контролем Вооруженных сил Украины.

По словам военных, несколько дней назад небольшая разведгруппа российских войск смогла кратковременно проникнуть в пределы села. Войска РФ успели сфотографироваться с российским триколором, «однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили их».

Во время одного из последующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше — они остались живы и попали в плен к бойцам бригады морской пехоты ВМС.

Согласно данным Генштаба, войска РФ продолжают попытки пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. «Россияне не имеют успеха в достижении этой демонстрационной цели, сколько бы ни совершали «мясных штурмов» силами малых пехотных групп и ДРГ», — отмечается в сообщении.

Разведданные стран-членов НАТО также указывают на то, что Россия не готовит крупного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.