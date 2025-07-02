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В России задержали еще одного уроженца Азербайджана

14:42 793

В Петербурге по подозрению в серии мошенничеств на общую сумму более 46 млн руб. задержан 32-летний гендиректор строительной компании, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Там отметили, что возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

«По версии полиции, фигурант, действуя под предлогом привлечения инвестиций в возведение жилых домов и их последующей сдачи в аренду, обманом завладел денежными средствами трех петербуржцев», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что подозреваемый является «уроженцем одной из стран ближнего зарубежья».

Предпринимателя задержали в его частном доме на Вологодской улице в поселке Парголово. Во время обыска силовики изъяли документы на недвижимость, мобильный телефон и деньги (в рублях и иностранной валюте), добавили в МВД.

Как уточняет портал 78.ru, задержанный является уроженцем Азербайджана. Дома у него силовики нашли ₽175 тыс. и $500. По данным издания, задержанный возглавляет ООО «Амуров Групп» и в деле фигурируют два эпизода с обманом петербургских предпринимателей на 9,6 млн и на 22 млн руб. соответственно.

В третьем случае, согласно материалам дела, гендиректор стройфирмы обманул потерпевшего на ₽14,7 млн, добавляет «Фонтанка». По ее информации, вменяемые задержанному преступления относятся к периоду с 2020-го по 2021 год.

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