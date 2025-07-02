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Депутатов оппозиционной партии в Грузии лишили мандатов

14:46 250

Депутаты партии «Гахария за Грузию» лишились депутатских полномочий, сообщают грузинские СМИ.

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата парламента было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

В частности, были прекращены парламентские полномочия следующих членов партии: Теона Акубардия, Ана Бучукури, Георгий Гахария, Леван Гогичаишвили, Заза Тавадзе, Бека Лилуашвили, Натия Мезвришвили, Бердия Сичинава, Кахабер Кемоклидзе, Роин Кочорашвили, Дмитрий Цкитишвили, Звиад Дзидзигури.

Как отметил докладчик по данному вопросу на парламентской сессии, основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий членов партии «Гахария за Грузию» стала их неявка на заседания парламента Грузии без уважительной причины.

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