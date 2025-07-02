Азербайджанцам и армянам запретили возвращаться в Грузию

Департамент миграции МВД Грузии и другие госструктуры в рамках совместных мероприятий депортировали из страны 41 иностранца. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Согласно заявлению, депортированные являются гражданами Азербайджана, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Непала, Пакистана, России, Южно-Африканской Республики, Армении и Зимбабве.

Расследование установило, что эти лица нарушили требования закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», оставаясь на территории Грузии без законных оснований. Некоторые из них злоупотребляли процедурой получения убежища и годами незаконно проживали в стране.

Министерство также отметило, что в соответствии с действующим законодательством въезд этим лицам в Грузию теперь запрещен.