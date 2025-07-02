Нетаньяху освободили от допроса из-за поездки в США

Окружной суд Иерусалима освободил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от дачи показаний в рамках слушаний по делам о коррупции на следующей неделе в связи с запланированным визитом главы Кабмина в США. Об этом сообщил портал Ynet.

1 июля Нетаньяху сообщил в начале заседания Кабмина Израиля, что на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного «дела 4 000» следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании «Безек» поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом «Уалла!» По «делу 1 000» обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По «делу 2 000» премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты «Едиот ахронот» в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях.