Россия угрожает Армении войной

Руководство Армении повторяет путь Киева, который привел Украину к войне с Россией, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Все шаги Армении точь-в-точь напоминают тот путь, что уже прошла Украина: борьба с канонической церковью, разгром оппозиции, теперь запрет российских телеканалов», — сказал он РИА Новости.

Депутат объяснил желание Армении избавиться от кремлевской пропаганды намерением «создать информационный вакуум» и «зомбировать» население. По мнению Журавлева, власти республики готовят почву для запуска «единого армянского телемарафона» по аналогии с украинским, чтобы транслировать «выдуманную реальность», в которой премьер Никол Пашинян «всех давно уже победил». «У армянского народа все же есть еще возможность не наступать на те же грабли. И задуматься, наконец, куда ведут Армению ее нынешние власти. Уж точно не к благополучию и процветанию», — отметил Журавлев.

В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что «кто-то» в республике «затевает затяжную игру» с целью разжечь «вражду между армянами и россиянами», угрожая запретить прокремлевские каналы. Он увидел в этих действиях руку западных спецслужб. «Надо насторожиться общественному мнению Армении, принять все необходимые меры, в том числе и политикам, для того, чтобы не произошло трагедийного развития событий», — предупредил Карасин.

Еревану следует сохранять дружественные отношения с Москвой для «поддержания законности и спокойствия» на своей территории, заявил замдиректора 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Масюк.

По его словам, Россия считает «переживаемый республикой период политической турбулентности» внутренним делом Армении, но Кремлю «важно не допустить превращения Южного Кавказа в арену открытого геополитического противостояния». Масюк добавил, что Москва нацелена развивать «равноправные отношения» со всеми странами региона «на принципах дружбы, добрососедства, традиционных духовно-нравственных ценностей и общего исторического прошлого».

1 июля спикер парламента Армении Ален Симонян призвал полностью запретить вещание российских телеканалов в республике. Он назвал кремлевских пропагандистов «дегенератами», которые нагнетают атмосферу, негативно воздействуя на отношения между государствами. «Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, мы тоже должны закрыть им доступ в квартиры наших граждан», — заявил политик.