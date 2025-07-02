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Двадцать штатов подали в суд на Трампа

15:37 1088

На администрацию президента США Дональда Трампа подали в суд 20 американских штатов во главе с Калифорнией. Об этом сообщает пресс-служба генпрокурора штата Робa Бонты.

«Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня во главе многосоставной коалиции подал иск, оспаривающий решение Министерства здравоохранения США о предоставлении неограниченного доступа к персональным медицинским данным Министерству внутренней безопасности, включая иммиграционную службу ICE», — говорится в пресс-релизе.

В заявлении указано, что массовая передача данных нарушает законы США о конфиденциальности, а также может отпугнуть граждан от обращения за срочной помощью к специалистам.

Ранее Калифорния подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков.

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