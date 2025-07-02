В Лиге чемпионов «Сабах» попал на команды из Германии и Чехии

В результате бакинская команда попала в группу «B» вместе с немецкой «Альбой», чешским «Нимбурком» и победителем квалификационного турнира под номером 3, где за путевку в основную стадию поборются клубы из Испании, Польши, Финляндии, Литвы, Венгрии, Португалии, Швейцарии и Франции.

Перед жеребьевкой подопечные Римаса Куртинайтиса оказались в третьей корзине.

В Олимпийском музее в Лозанне состоялась жеребьевка регулярного сезона Баскетбольной Лиги чемпионов, в котором впервые в истории примет участие чемпион Азербайджана «Сабах».

Всего в регулярном сезоне выступят 32 команды. Три из них определятся по итогам квалификации.

Матчи начнутся 7 октября. Победители групп выйдут в следующий групповой этап. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в стыковых играх.