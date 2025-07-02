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В Армении запретили российское мороженое

15:54 1489

С 2 июля в Армении введен временный запрет на ввоз партии мороженого «Ванильное шоколадно-сливочное эскимо пломбир в глазури» производства ООО «Фабрика настоящего мороженого» (торговая марка «Коровка»), изготовленной 7 марта 2025 года.

Как сообщили в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов Армении, решение о запрете принято на основании оценки рисков, связанных с безопасностью данной продукции.

Запрет распространяется на партию мороженого, произведенную в указанный день, и касается исключительно импорта, осуществленного после 2 июля текущего года. Продукция, ввезенная ранее, под ограничение не попадает.

По результатам лабораторных исследований было установлено, что данная партия (вес упаковки — 100 граммов, срок годности — 18 месяцев) не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю бактерий группы кишечной палочки.

Ведомство выдало предписание об изъятии этой продукции с рынка, запрете её реализации, а также об обязательной утилизации или уничтожении.

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