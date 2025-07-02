Британия и Германия заключат договор об обороне

В ближайшие недели Великобритания и Германия подпишут всеобъемлющий договор о сотрудничестве, который включает пункт о взаимопомощи в обороне, рассказали источники Politico.

Основы для соглашения заложены в совместной декларации о более близком сотрудничестве в области экономики и безопасности, документ был подписан прошлым летом. Теперь, после 18 раундов переговоров, близок к готовности полноценный договор. Он может быть заключен 17 июля.

Положение об обороне развивает соглашение прошлого года «Тринити Хаус», в котором стороны условились считать любую стратегическую угрозу для одного государства угрозой и для другого. Хотя это созвучно пункту Североатлантического договора, за счет внесения в двустороннее соглашение этого положения сотрудничество между двумя странами будет теснее, отмечает издание.

Помимо обороны в документе будут обговорены меры по борьбе с нелегальной миграцией, развитию транспорта, научных исследований и инноваций.

Представитель МИД Германии подчеркнул, что «договор охватит весь спектр» отношений королевства и республики. В британском ведомстве на запрос Politico не ответили.