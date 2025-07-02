Врач призывает сдавать кровь и помочь спасти жизни

По ее словам, подготовка к мероприятию на стадии завершения. Среди пунктов сдачи крови — 23 мечети и святыни, а также 15 медицинских учреждений.

5 июля, в День Ашура, пройдут акции по сдаче крови, организованные совместно Министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа. Добровольные акции по сдаче крови пройдут в 30 городах и районах Азербайджана — всего в 38 пунктах. Впервые эта благородная традиция пройдет в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше и в Агдамской Джума-мечети. Об этом сообщила врач Республиканского банка крови Гюнель Алиева во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram.

«Это исторический и очень эмоциональный момент для нас. Мы приглашаем всех присоединиться к этой благородной миссии в День Ашура и помочь спасти жизни», — обратилась с призывом врач.

Гюнель Алиева отметила, что количество раз, которое человек может сдавать кровь в год, регулируется законодательством и клиническими протоколами с учетом медицинских стандартов и биологических особенностей человеческого организма. Это регулирование направлено на защиту как здоровья донора, так и качества компонентов донорской крови.

По ее словам, по данным Всемирной организации здравоохранения, интервал сдачи крови должен составлять 4 раза в год каждые 3 месяца для мужчин и 3 раза в год каждые 4 месяца для женщин: «Эта разница объясняется физиологическими причинами, особенно у женщин, ввиду кровопотери во время менструального цикла и различий в общем запасе гемоглобина. Что касается донорства плазмы крови, то плазму можно сдавать до 12-15 раз в год, а интервал должен быть не менее 2 недель. При этом берется только плазма, а остальные клетки крови возвращаются обратно, поэтому организм восстанавливается быстрее. Сдавать тромбоциты разрешено 10-12 раз в год».

Врач отметила, что, хотя в разных странах, согласно соответствующему законодательству, существует определенный возрастной предел, при этом в основном кровь берут у физически здоровых людей в возрасте от 18 до 65 лет: «К донорству допускаются лица весом не менее 50 кг и ростом более 150 см. Обязательно проводится первичное медицинское обследование (измерение артериального давления, температуры, веса, антропометрических показателей, сбор анамнеза) и лабораторные исследования (уровень HB 135-180 у мужчин, 125-165 г/л у женщин). Донорами могут стать лица, соответствующие критериям. Противопоказания к донорству бывают абсолютные и относительные. Их определяет врач, осматривающий донора, который также определяет противопоказание или разрешение на донорство».

Донор, сдавший кровь один раз, спасает жизни трех человек, сказала врач-терапевт Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Гюнель Алиева. По ее словам, из цельной крови выделяют три различных компонента — эритроцитарную массу, тромбоцитарную массу и свежезамороженную плазму, которая является источником жизненной силы пациентов, страдающих тремя различными заболеваниями: «Например, эритроцитарная масса широко применяется при лечении талассемии, тяжелой анемии и кровотечений, травм и других случаях. В то же время плазма применяется при гемофилии и различных ожогах, а тромбоцитарная масса — при лечении лейкемии, онкологии и тромбоцитопенической пурпуры».

Говоря о пользе донорства для организма человека, врач отметила, что у регулярных доноров обновляются клетки крови, модулируется иммунная система, артериальное давление, уровень сахара, холестерина и факторы, влияющие на свертываемость крови, находятся в пределах нормы, что является визитной карточкой здоровья: «Согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, мужчины физиологически более склонны к летальности от внезапной смерти, тромбоэмболии, сердечного приступа и инсульта, чем женщины. В связи с этим донорство крови после 40 лет считается «золотым стандартом» здоровья. Каждый гражданин, который может сдать кровь, должен знать, что после сдачи крови в организме обновляются кровяные клетки, происходит много положительных изменений, благодаря чему организм человека становится более здоровым и энергичным».

Г.Алиева также отметила, что при сдаче единицы крови донор проходит медицинское обследование, включающее определение уровня HB, группы крови, резус-фактора, ВИЧ, сифилиса, гепатита B, C и др.: «Безопасность против инфекций проверяется с помощью технологии NAT (Nucleic Acid Testing; тестирование нуклеиновых кислот). Это метод, который выявляет инфекционные заболевания, особенно вирусы, на ранних стадиях. Этот метод в настоящее время этот метод применяется в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения. С помощью этого метода мы можем обнаружить РНК в раннем периоде, так называемом периоде «окна», и даже определить ее количество. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность реципиента».