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Пезешкиан: Иран за мир, но готов...

16:27 693

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не хочет конфронтации на международной арене, исламская республика всегда стремилась наводить мосты, а «не строить стены».

«Иран полон красоты. На каждом шагу видна дружба. Мы всегда стремились навести мосты с нациями, а не возводить стены», - написал он в X. «Хотя мы и не сторонники войны и всегда выступаем за мир, мы полны решимости защищать наши границы, безопасность и свой народ», - добавил иранский президент.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

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