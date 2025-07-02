«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует

В российской нефтекомпании «Лукойл» опровергли информацию о задержании руководителя производственного объединения Ахмеда Гаджиева.

«Это абсолютный фейк - в «Лукойле» нет ни такой организации, ни такого работника. Никаких задержаний сотрудников компании не производилось», - сообщили РБК в пресс-службе компании.

Вчера российские СМИ сообщали о задержании и доставке в суд руководителя уральского производственного объединения группы компаний «Лукойл» Ахмеда Гаджиева.

Информацию опровергла и официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Насколько я понимаю, даже такого филиала у «Лукойла» нет, а не то, чтобы и такой позиции, и назначенного человека, и все остальное. Ну, тоже классический фейк».