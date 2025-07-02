В Шабране локализован лесной пожар

Пожар, произошедший в горно-лесной местности со сложным рельефом в районе села Чараг Шабранского района, был локализован силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.
*** 16:48
На горячую линию МЧС поступило сообщение о возгорании в горно-лесной местности в направлении села Чараг Шабранского района.
На место происшествия направлены сотрудники министерства. Принимаются срочные меры по тушению пожара.