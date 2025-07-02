В Шабране локализован лесной пожар

Пожар, произошедший в горно-лесной местности со сложным рельефом в районе села Чараг Шабранского района, был локализован силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.