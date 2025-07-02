USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.1663
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

В Шабране локализован лесной пожар

фото; обновлено 17:56
17:56 1247

Пожар, произошедший в горно-лесной местности со сложным рельефом в районе села Чараг Шабранского района, был локализован силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.

*** 16:48

На горячую линию МЧС поступило сообщение о возгорании в горно-лесной местности в направлении села Чараг Шабранского района.

На место происшествия направлены сотрудники министерства. Принимаются срочные меры по тушению пожара.

Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 361
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
18:37 803
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
18:29 1005
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 1797
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 3489
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 4157
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 6691
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями фото; обновлено 16:40
16:40 9876
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном?
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном? обновлено 17:28
17:28 11358
Концептуально исчерпанная революция
Концептуально исчерпанная революция наша аналитика; все еще актуально
13:30 3627
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку обновлено 15:30
15:30 13606

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 361
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
18:37 803
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
18:29 1005
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 1797
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 3489
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 4157
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 6691
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями фото; обновлено 16:40
16:40 9876
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном?
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном? обновлено 17:28
17:28 11358
Концептуально исчерпанная революция
Концептуально исчерпанная революция наша аналитика; все еще актуально
13:30 3627
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку обновлено 15:30
15:30 13606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться