Азербайджан требует от России наказать виновных и выплатить компенсации

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым российской стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами, наносящими ущерб отношениям между двумя странами.

«Была вновь выражена глубокая обеспокоенность по поводу событий, произошедших 27 июня в городе Екатеринбурге, где в результате незаконных действий правоохранительных органов России во время рейдов на дома, в которых проживают азербайджанцы, двое наших соотечественников погибли, а некоторые получили тяжёлые телесные повреждения.

Отмечено, что предоставленное Россией объяснение по поводу произошедшего противоречит заключениям экспертизы и наличию следов насилия на телах погибших», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в российских СМИ в связи с этими рейдами наблюдаются проявления этнической нетерпимости, а использование в отношении азербайджанцев выражений вроде «этническая преступная группа» является недопустимым.

«Азербайджан ожидает от российской стороны всестороннего и объективного расследования допущенных нарушений закона и привлечения виновных к ответственности. Также подчеркнуто, что позиция Азербайджана по данному вопросу не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России», - отметили в ведомстве.

Сообщения российской стороны относительно действий, предпринятых в офисе Sputnik Азербайджан, были признаны необоснованными. «Данные меры осуществлялись в полном соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и в настоящее время продолжаются следственные мероприятия», - добавили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявило, что являются неприемлемыми отсутствие необходимых шагов и попытки искажения реального положения дел, а также дезинформационная кампания против Азербайджана, проводимая через российских официальных лиц и СМИ после инцидента с самолётом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитым в воздушном пространстве России в конце прошлого года.

«Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования этой трагедии, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

На встрече также было отмечено, что за последние 4–5 месяцев заявления и выступления представителей российской общественно-политической среды и СМИ, направленные против суверенитета, территориальной целостности и народа Азербайджана, являются фактором, оказывающим негативное влияние на двусторонние отношения.

«Таким образом, до российской стороны было доведено, что вышеупомянутые действия противоречат духу дружбы и взаимного уважения между двумя странами, способствуют росту напряжённости и оказывают отрицательное влияние на двусторонние отношения», - указали в ведомстве.

Баку призвал российскую сторону предпринять соответствующие шаги для устранения напряженности и негативной атмосферы в отношениях между странами.