Небо в Иране частично закрыто

Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов над центральными и западными районами исламской республики, заявил в среду официальный представитель Министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

«После вынесения решения от координационного комитета организации гражданской авиации и расследований, связанных с обеспечением безопасности страны, в текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов», - сказал Ахаван, его слова приводит иранский телеканал SNN.

Он также отметил, что восточная часть Ирана остается открыта для самолетов внутренних, международных и транзитных рейсов.

Ахаван добавил, что запрет на совершение внутренних и международных рейсов на севере, юге и ряде районов на западе Ирана продлен до 14:00 (14:30 по Баку) четверга, 3 июля.