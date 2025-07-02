USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.1663
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Небо в Иране частично закрыто

17:22 617

Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов над центральными и западными районами исламской республики, заявил в среду официальный представитель Министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

«После вынесения решения от координационного комитета организации гражданской авиации и расследований, связанных с обеспечением безопасности страны, в текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов», - сказал Ахаван, его слова приводит иранский телеканал SNN.

Он также отметил, что восточная часть Ирана остается открыта для самолетов внутренних, международных и транзитных рейсов.

Ахаван добавил, что запрет на совершение внутренних и международных рейсов на севере, юге и ряде районов на западе Ирана продлен до 14:00 (14:30 по Баку) четверга, 3 июля.

Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 364
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
18:37 808
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
18:29 1012
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 1803
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 3491
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 4162
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 6697
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями фото; обновлено 16:40
16:40 9878
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном?
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном? обновлено 17:28
17:28 11364
Концептуально исчерпанная революция
Концептуально исчерпанная революция наша аналитика; все еще актуально
13:30 3627
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку обновлено 15:30
15:30 13612

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 364
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
18:37 808
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
18:29 1012
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 1803
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 3491
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 4162
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 6697
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями фото; обновлено 16:40
16:40 9878
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном?
Кого Россия обвинила в ухудшении отношений с Азербайджаном? обновлено 17:28
17:28 11364
Концептуально исчерпанная революция
Концептуально исчерпанная революция наша аналитика; все еще актуально
13:30 3627
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку
Захарова закрыла въезд россиянам в Баку обновлено 15:30
15:30 13612
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться