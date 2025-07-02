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Трамп спасает Нью-Йорк

17:51 1241

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении «спасти» Нью-Йорк и сделать его снова великим на фоне предстоящих в городе выборов мэра, намеченных на ноябрь 2025 года.

«Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова «горячим» и «великим», как я сделал со старыми добрыми США», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, он назвал одного из кандидатов на пост мэра «коммунистическим лунатиком», отметив, что не позволит ему «разрушить» город, но не уточнил имя политика.

«Будьте уверены, у меня все рычаги и все карты на руках», - написал президент США.

Ранее Трамп публично заявлял, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани «чистым коммунистом» и «радикальным левым лунатиком». Американский лидер признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка.

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